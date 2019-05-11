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مسئول فلسطينى يحذر من تفاقم أزمة إنسانية جراء ارتفاع أعداد الإعاقات فى غزة

السبت، 11 مايو 2019 11:00 م
مسئول فلسطينى يحذر من تفاقم أزمة إنسانية جراء ارتفاع أعداد الإعاقات فى غزة جانب من العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة _ صورة ارشيفية
رام الله أ ش أ
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قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدنى أحمد التميمى، "أن ارتفاع أعداد المصابين بإعاقات دائمة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة، ووجود 1700 مصاب مهددين ببتر أطرافهم، يشكل أزمة إنسانية لها تداعيات اجتماعية واقتصادية على المصابين وعائلاتهم".

وأضاف التميمى فى بيان صدر عنه، اليوم السبت، "أن الاحتلال بقصفه للمنازل والبنايات المدنية إضافة لرصاص قناصته، ينفذ جرائمه بشكل مدروس ومخطط".

واعتبر التميمى الصمت الدولى وعدم تنفيذ القرارات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمدنيين تحت الاحتلال، شجع حكومة المستوطنين على المضى بجرائمها.

وأشار إلى الهجمة غير المسبوقة من سلطة السجون الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين، وعلى الأخص سياسة الاعتقال الإدارى المنافية لأبسط الحقوق الدولية وقوانين حقوق الإنسان، ما دفع العديد منهم إلى الإضراب عن الطعام احتجاجا على هذه السياسات والمطالبة بوقفها".

وأكد أن القيادة الفلسطينية تجرى الاتصالات مع الدول الشقيقة والصديقة لوضع حد لجرائم الاحتلال التى أدت إلى سقوط آلاف الشهداء والجرحى والمعاقين، إضافة لما يعانيه الأسرى من إرهاب يمارس بحقهم، إن كل هذه الملفات وأخرى ستكون فى المحكمة الدولية وسيحاكم قادة الاحتلال على ما فعلته أيديهم".

 


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