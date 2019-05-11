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مخالفات تعرضك للحبس.. تعرف على عقوبة انبعاث دخان كثيف من سيارتك

السبت، 11 مايو 2019 11:00 م
مخالفات تعرضك للحبس.. تعرف على عقوبة انبعاث دخان كثيف من سيارتك حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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توجد مجموعة من المواد الرادعة فى قانون المرور الجديد، وتندرج كل منها تحت شريحة معينة، ويجرى من خلالها وضع عقوبة مالية وحبس المخالف للقواعد، ومنها :

 

-قيادة سيارة ينبعث منها دخان كثيف

تندرج تلك المخالفة تحت الشريحة الثالثة التى يجرى من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.

 

-عدم الإعلان عن تعريفة الركوب بصورة واضحة خارج وداخل مركبات نقل الركاب بالأجر

وأقرت المادة 76 من قانون المرور الجديد تلك المخالفة ضمن الشريحة الأولى من القانون التى عاقبت المخالف بخصم نقطة حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه.

 

 


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