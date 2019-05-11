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السبت، 11 مايو 2019 11:59 م
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محافظ بورسعيد يناقش استعدادات امتحانات الصف الأول الثانوي

السبت، 11 مايو 2019 11:21 م
محافظ بورسعيد يناقش استعدادات امتحانات الصف الأول الثانوي جلنب من الاجتماع
بورسعيد - السيد فلاح
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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا لمتابعة استعدادات المحافظة لامتحانات الصف الأول الثانوي بنظامة الجديد واطمأن على جاهزية المدارس .

من جانبه ناشد وكيل الوزارة جميع طلاب وطالبات المحافظة بمراجعة مدارسهم ابتداء من الغد وعلى مدى هذا الأسبوع للتأكد من ربط أجهزة التابلت الخاصة بكل طالب مع الشبكة الإلكترونية بالمدرسة المقيد بها قبل أداء الامتحانات.

وأكد وكيل الوزارة بأن المديرية جاهزة بخطط بديلة للامتحانات الورقية وبشكل فوري في حالة حدوث عطل مفاجي بالشبكة الإلكترونية أو علي المستوى الشخصي لكل طالب فى حالة حدوث عطل، أو أي سبب آخر يعطل جهاز التابلت عن العمل.

 


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