محافظ الوادى الجديد: بدء تنفيذ خطة طلاء واجهات العقارات والمبانى بمدن المحافظة

كلف اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، رؤساء المراكز بحصر كل العقارات الخاصة والعامة داخل العاصمة والمدن الرئيسية بالمحافظة، وذلك لبدء تنفيذ طلاء واجهات العقارات .

ووجه الزملوط بقيام مديرية الإسكان بطلاء العقارات من جميع الاتجاهات بالتنسيق مع إدارة التنسيق الحضارى، وذلك خلال 30 يوما من تاريخه، على أن تتولى الوحدات المحلية إنذار مالكى العقارات والقاطنين بها لسرعة إنهاء الأعمال فى الموعد المحدد.

وأشار الزملوط إلى قيام المحافظة بتحمل 50% من تكلفة طلاء المبانى والعمارات الحكومية، على أن يقوم قاطنوها بسداد النسبة المتبقية خلال 6 أشهر اعتبارا من الأول من يونيو المقبل. مشد على قيام الوحدات المحلية باتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه الممتنعين عن سداد الأقساط لضمان تحصيل مستحقات الدولة.