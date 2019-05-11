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محافظ المنوفية يشارك الصائمين إفطارهم بخمية المحافظة فى شبين الكوم

السبت، 11 مايو 2019 09:53 م
محافظ المنوفية يشارك الصائمين إفطارهم بخمية المحافظة فى شبين الكوم محافظ المنوفيه
المنوفية - محمد فتحى
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شارك اليوم اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، عددا من المواطنين إفطارهم بالخيمة الرمضانية التى أقامتها المحافظة بجوار مقر الديوان العام بحى غرب شبين الكوم، حيث أقامت محافظة المنوفية ولأول مرة خيمة رمضانية لإفطار الصائمين المغتربين وغير القادرين طوال شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع المجتمع المدنى.

 

هذا وقد هنأ محافظ المنوفية الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، مشيداً بذلك العمل الخيرى، مؤكدا دور رجال المجتمع المدنى فى تقديم يد العون لكل محتاج، كما أشار إلى أهمية التكاتف والمشاركة المجتمعية مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، فى تلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

 

محافظ المنوفية يشارك الصائمين إفطارهم بخمية المحافظة (1)
 
محافظ المنوفية يشارك الصائمين إفطارهم بخمية المحافظة (2)
 
محافظ المنوفية يشارك الصائمين إفطارهم بخمية المحافظة (3)
 
محافظ المنوفية يشارك الصائمين إفطارهم بخمية المحافظة (4)
 
محافظ المنوفية يشارك الصائمين إفطارهم بخمية المحافظة (5)
 
محافظ المنوفية يشارك الصائمين إفطارهم بخمية المحافظة (6)
 
محافظ المنوفية يشارك الصائمين إفطارهم بخمية المحافظة (7)
 

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