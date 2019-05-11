محافظ الغربية: توريد 64 ألفًا و571 طن قمح إلى الصوامع والشون والهناجر

أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، متابعة أعمال توريد القمح إلى صوامع وشون وهناجر المحافظة للتأكد من انتظامها دون أى معوقات، مشيراً إلى أنه تم توريد 64 ألفا و571 طن قمح منذ بداية موسم التوريد فى 15 إبريل 2019، والذى يستمر إلى 15 يوليو القادم، حيث من المتوقع توريد أكثر من 134 ألف طن من الأقماح التى يتم حصادها من المساحة المنزرعة بمحصول القمح داخل زمام المحافظة والتى بلغت 134 ألفاً و963 فداناً.

جاء ذلك فى إطار التسهيلات التى تقدمها محافظة الغربية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتسهيل على المزارعين.

فى إطار متابعة محافظ الغربية لأعمال توريد القمح لاحظ وجود شكوى من إستخدام أجولة خيش متهالكة فعلى الفور وجه بالتنبيه على الجهات المسوقة بتوفير أجولة خيش جديدة ومستعمل 1أو2 والتنبيه على أمناء الشون والهناجر بعدم التخزين فى أجولة متهالكة للحفاظ على محصول القمح، مؤكداً متابعته الدورية لأعمال توريد القمح من خلال غرفة عمليات تنشيط القمح المنعقدة يومياً بديوان عام المحافظة لرصد أى معوقات وإزالتها على الفور.

يذكر أن الطاقة الاستعابية لأماكن تخزين القمح بالمحافظة 193340 طنا مقسمة على ثلاث صوامع بطاقة 85000 طن وعشر شون أسمنتية بطاقة 67700 طن وثمان شون ترابية بطاقة 28800 طن وأربعة هناجر بطاقة 11840 طن.