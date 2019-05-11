محافظ الدقهلية فى إفطار المسنين: مهما قدمنا لكم لن نستطيع رد تضحياتكم

الدقهلية - شريف الديب

شارك الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إفطار اليوم مع نزلاء إحدى دار الأمل للمسنين التابعة لجمعية المواساة الخيرية بالمنصورة، يرافقه السيد عبد الفتاح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى.

وأكد محافظ الدقهلية، سعادته بوجوده فى دار المسنين، وقال نحن لكم أخوة وأبناء فى خدمتكم كل يوم وليس فى المناسبات فحسب،وأننا مهما قدمنا لكم لن نستطيع رد تضحياتكم التى بذلتموها طوال حياتكم .

وتفقد شاروبيم غرف الإقامة فى الدار والعيادة الداخلية الخاصة بهم، للاطمئنان على جودة الخدمة المقدمة لهم، وأكد أن رعاية المسنين واجبا دينيًا وإنسانيًا حثت عليه جميع الأديان السماوية .

وشدد محافظ الدقهلية، على ضرورة توفير كافة احتياجات المقيمين بالدار وتلبية جميع مطالبهم وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، وقدم الشكر للقائمين على الجمعية والدار والعاملين بمديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية .

من جانبه، أشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، إلى أن الدار يقيم بها 20 نزيلاً من الرجال والنساء، وأن الدار بالتعاون مع الجمعية والتضامن توفر كافة احتياجاتهم من إقامة وطعام وشراب وتمريض وعلاج.



















