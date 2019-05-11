محافظ الإسماعيلية يتفقد خيام الخير الرمضانية ويشيد بجهود سيدات المحافظة

تفقد اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، خيام الخير الرمضانية لأهل الخير والتى أقيمت بالجهود الذاتية بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث فى بادرة جديدة من نوعها ولأول مرة تقام مثل تلك الخيام التى تزخر بكافة المواد الغذائية والسلع التموينية والأساسية وبمساهمات وتبرعات من أهل الخير بالمحافظة والتى يشارك بها مجموعة من سيدات الإسماعيلية اللاتى تقومن بالإشراف والمتابعة على عملية توزيع المواد الغذائية وشنط رمضان على المواطنين بالمجان لنشر روح المحبة والإخاء بين الجميع وتحقيق التكافل الاجتماعى.

ومن جهته أشاد محافظ الإسماعيلية بجهود كل من ساهم فى العمل بهذه الخيام وكل من شارك بدعم العمل الخيرى فى شهر رمضان الكريم.