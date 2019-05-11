محافظ أسيوط يشدد على الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير القرى الأكثر احتياجاً

أسيوط - محمود عجمى

شدد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، على ضرورة الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير القرى الأكثر إحتياجًا فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والأبنية التعليمية والصحة، وفقاً للخطة التنفيذية التى تم الموافقة عليها ضمن برنامج الحكومة للارتقاء بالخدمات والمرافق والتوسع بمشروعات البنية الأساسية بتلك القرى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد والنهوض بالقرى الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية.

وأكد محافظ أسيوط فى تصريحات صحفية له، بالنسبة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى فأنه جاري استكمال أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه الاسبستوس القديمة بعدة قرى بمراكز البدارى والقوصية وديروط والفتح وجاري تكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال قبل نهاية يونيو القادم، للبدء في المرحلة الثانية فضلا عن تكثيف أعمال المتابعة الميدانية لتلك المشروعات ومتابعة معدلات الانجاز التى تمت على أرض الواقع، والتشديد على رؤساء المراكز والأحياء بتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ تلك المشروعات .

من جانبه أشار المهندس محمد صلاح الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، إن أعمال إحلال وتجديد مواسير الاسبستوس بقرى ومراكز المحافظة مستمرة، حيث تم الانتهاء من استلام وتجربة خطوط المواسير في عملية إحلال وتجديد المواسير الاسبستوس المتهالكة في قرية المشايعة بمركز الغنايم، وإحلال وتجديد شبكات مياه الاسبستوس المتهالكة بمراكز (ديروط والقوصية والبدارى) حيث تم تنفيذ 4000 متر طولى 7 بوصة وتنفيذ 3500م.ط 4 بوصة بديروط وتنفيذ 1950 م.ط 6 بوصة و 600 م.ط 4 بوصة بالبدارى، واستلام وتجربة باقي الشارع العمومي بالحوطا و شارع شرق الترعة المردومة بالعوامر (٦ بوصة ) ١٥٠٠ متر + شارع مسجد فياض بالحوطا (٤ بوصة) ٤٥٠ متر .

وأضاف المهندس عماد عزيز رئيس قطاع التشغيل والصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، إلى أن عملية إحلال وتجديد خطوط الاسبستوس المتهالكة بيني عدي 4 و6 بوصة، تم تجربة خط بطول 967. 5 م.ط قطر 4 بوصة، وكذلك خط بطول 326 م.ط قطر 4 بوصة، وإحلال وتجديد خطوط الاسبستوس المتهالكة بمنطقة الفتح (٣) بقرية الاطاولة فتم تنفيذ ٢٠٨٢ م.ط قطر ٦ بوصة ،٩١٨م.ط قطر ٤ بوصة، أما قرية بني زيد فتم تنفيذ ١٠٠٠ قطر ٦ بوصة ، ٣٢٠٠ قطر ٤ بوصة و فى قرية الطوابية تم تنفيذ ١٥٠٠ قطر ٦ بوصة ، ١١٧٠ قطر ٤ بوصة وتم بقرية عرب الكلابات تنفيذ ٨٥٠ قطر ٦ بوصة ، ١٢٠٠ قطر ٤ بوصة .

وفي سياق اخر، أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط علي ضرورة التخلص من النفايات الطبية الناتجة عن المستشفيات والعيادات ومراكز الرعاية الصحية ومعامل التحاليل بشكل آمن ومعالجتها بشكل صحيح لتجنب التلوث وعدم حرقها، والتنسيق بين مديرية الصحة والبيئة لتكثيف حملات المرور على المنشأت الصحية لمتابعة منظومة النفايات الطبية والتخلص الأمن منها.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، أنه تم تنظيم يومين أسبوعياً بمشاركة لجان شئون البيئة بمحافظة أسيوط لمتابعة منظومة النفايات الطبية والتأكد من التخلص الآمن منها، كما أعلن عن قيام بنك الدم بتوفير أكياس دم وبلازما لمرضي مستشفي الجامعة والأورام والمستشفيات الخاصة عن طريق إجراء قانوني بالتنسيق مع إدارة بنوك الدم حرصاً علي عدم إستغلال أكياس الدم بشكل خاطيء وحرصاً علي سلامة المرضي.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، قيام قسم مكافحة الفيروسات الكبدية بالمديرية بالإشراف علي المستشفيات فيما يخص سحب العينات للكشف عن فيروس سي وقامت إدارة رعاية الأمومة والطفولة بالإشراف علي برنامج المسح القومي لعينات الغدة الدرقية والإشراف علي برنامج فحص ما قبل الزواج كما قامت إدارة المحارق بالإنتهاء من عمل عقد صيانة لعدد 9 محارق.