محافظ أسوان: الفترة الحالية تشهد ضخ استثمارات كبيرة فى قطاع البنية الأساسية

أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان على أن الفترة الحالية تشهد ضخ إستثمارات كبيرة فى قطاع البنية الأساسية من خلال إنشاء 3 محاور عرضية تنموية وكبارى على النيل بتكلفة تزيد على 6 مليار جنيه هى كلابشة ودراو وكوبرى بديل لخزان أسوان وذلك في إطار أهتمام الدولة بتنمية الصعيد وإنشاء شبكة طرق ومحاور جديدة تساهم فى ربط شرق النيل بغربه وبالتالى خلق تجمعات صناعية و عمرانية جديدة.

وأشار محافظ أسوان، فى تصريحات له اليوم أن مشروع الكوبرى البديل لخزان أسوان وخاصة أن الدراسات العلمية توصى بوقف حركة النقل على كوبرى الخزان القديم فى بداية عام 2021 وهو يعتبر من أهم الكبارى التى تستوعب الحركة المرورية بين شرق وغرب النيل حيث تخدم حركة الأفواج السياحية فى إتجاه مطار أسوان الدولى وطريق أبو سمبل السياحى مع زيارة السد العالى وقرية غرب سهيل والحديقة الدولية الإستوائية ، علاوة على خدمة المقيمين بمناطق الخزان غرب وغرب سهيل وجزيرة سهيل وصحارى ، فضلاً عن جامعة أسوان وأيضاً الحركة التجارية.

وأوضح اللواء إبراهيم، أن الفترة المقبله ستشهد دفعه قويه فى تنفيذ مشروع محور وكوبرى دراو والذى سيربط الطريق الصحراوى الغربى بمركزى دراو ونصر النوبة يبدأ من أمام قرية بنبان فى الجانب الغربى وحتى الطويسه فى الجانب الشرقى للنيل بالقرب من مدخل طريق بلانه بطول 18 كم وبعرض 21 متر وبتكلفة 1.3 مليار جنيه ، بجانب الإسراع بمعدلات تنفيذ محور وكوبرى كلابشة الجديد بإستثمارات تصل إلى 642 مليون جنيه ويصل طوله إلى 23كم وعرضه 21م ويضم 10 كبارى و6 أنفاق ويهدف الكوبرى إلى ربط الطريق الصحراوى الغربى بالطريق الزراعي الشرقي وتخفيف الإختناقات المرورية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.