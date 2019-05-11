محافظة الغربية: إزالة 35 حالة تعدى وبناء مخالف فى المهد خلال 48 ساعة

الغربية - مصطفى عادل

قامت محافظة الغربية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ حملات على مستوى المحافظة، أسفرت عن إزالة 35 حالة تعدى وبناء مخالف فى المهد خلال 48 ساعة السابقة.

حيث قام مركز ومدينة سمنود بإزالة 12 حالة تعدى فى المهد شملت إزالة 9 حالات تعدى على نهر النيل بمساحة 380 م2، وإزالة حالة تعدى فى المهد على الأرض الزراعية بمساحة 35م2 بمدينة سمنود، كما تم تنفيذ إزالة ليلية فى المهد لحالتين تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 205م2 بقرية منشية التحرير ومدينة سمنود.

وقام مركز ومدينة السنطة بإزالة 17 حالة تعدى ومخالفة، شملت إزالة 16 حالة تعدى على أملاك الرى عبارة عن تشوينات وإزالة تطهير مجرى المياه بترعة القرشية وأيضاً فتح مسقى مياه بطول 30م، كما قام المركز بتنفيذ إزالة ليلية فى المهد لأعمدة الدور الثانى العلوى الواقع خارج الحيز العمرانى بقرية شبرابيل.

كما قام مركز ومدينة المحلة بإزالة كلية لمبنى من البلوك الأبيض على مساحة 1 قيراط بقرية البنوان، وإزالة حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بمركز قطور بمساحة 657م2.

وقد أزال حى ثان طنطا جزء مخالف من الدور الخامس بالكورنيش خلف نايف عماد وإزالة شدة خشبية بشارع نبيل الغول بحسن رضوان، وأزال حى أول طنطا محلين بحرم السكة الحديد، وإزالة فى المهد لشدة خشبية لسقف الدور الرابع علوى المخالف بشارع همازين، بمركز ومدينة كفر الزيات.

وأكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، على الإستمرار فى الإزالة فى المهد لأى تعديات أو مخالفات جديدة مع الإستمرار فى تنفيذ قرارات الإزالة السابقة.



