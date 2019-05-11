video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 11 مايو 2019 12:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مالطا تنقذ 85 مهاجرا بعد غرق زورقهم

السبت، 11 مايو 2019 12:18 م
مالطا تنقذ 85 مهاجرا بعد غرق زورقهم انقاذ المهاجرين
رويترز
إضافة تعليق

 

قال الجيش في مالطا إن زورق دورية تابعا له أنقذ مجموعة من 85 مهاجرا في ساعة متأخرة الليلة الماضية وسوف ينقلهم إلى مالطا صباح اليوم السبت. وذكر الجيش أن المهاجرين الذين يعتقد أنهم من شمال وشرق أفريقيا كانوا في قارب خشبي يواجه الغرق.

وقادت مالطة جهود الاتحاد الأوروبي لتوزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط بين عدة دول أعضاء في التكتل بعد أن رفضت إيطاليا السماح لسفن الإنقاذ بدخول موانيها.

وزار ديمتريس أفراموبولوس مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة مالطا يوم الثلاثاء وأشاد بتعامل الجزيرة مع الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط.

وقال أفراموبولوس "بلا شك تواجه مالطا تحديات كبيرة في مجال الهجرة مقارنة بحجم السكان".

وأضاف "بشكل عام على مستوى الاتحاد الأوروبي، عادت أعداد الوافدين بشكل غير قانوني إلى مستويات ما قبل الأزمة لكن في مالطا زاد عدد الوافدين في 2018 بسبب عمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط والوضع المضطرب وغير المستقر في ليبيا".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمم المتحدة تدعو سلطات مالطا لإعادة النظر فى اتهاماتها بالإرهاب لثلاثة مراهقين مهاجرين

مالطا تعلن عن اتفاق لتوزيع عشرات المهاجرين بين 4 دول أوروبية

مالطا تسمح لسفينتى مهاجرين بالرسو وتوزيعهم على 8 دول أوروبية

مالطا

الاتحاد الأوروبي

البحر المتوسط

الهجرة

السكان

ليبيا

اخبار العالم

العالم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة