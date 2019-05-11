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مؤسسة خليفة بن زايد توزع "كرتونة رمضان" بالقرى الأكثر احتياجًا فى مصر

السبت، 11 مايو 2019 03:48 م
مؤسسة خليفة بن زايد توزع "كرتونة رمضان" بالقرى الأكثر احتياجًا فى مصر
كتب مصطفى عنبر
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بدأت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان، توزيع 40 ألف كرتونة مواد غذائية على شرائح غير القادرين في القرى المصرية الأكثر احتياجًا وذلك لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر، وإدخال الفرحة في قلوبهم في الشهر الكريم.
سلال غذائية من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان (11)
سلال غذائية من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان 
وأكدت المؤسسة أن كراتين رمضان يتم توزيعها بواقع 1400 كرتونة في مناطق حلايب والشلاتين و2800 كرتونة في شمال وجنوب سيناء، وتوزيع 34600 كرتونة على قرى محافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والوادى الجديد والفيوم وبنى سويف والمنيا والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ومرسي مطروح، و1200 كرتونة رمضان لمناطق الواحات. 
 
وأشارت المؤسسة إلى أنها نجحت مؤخرًا فى تقديم خدمات خيرية مميزة، وممتدة التأثير في واقع معيشة فئات غير القادرين في العديد من القرى المصرية ضم هذا النشاط تقديم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر من رؤوس مواشى وأكشاك بقالة وغيرها، وذلك للأسر غير القادرة لمساعدتها على تامين مصدر دخل ثابت بما يتوافق مع البيئة الاجتماعية التي يعيشون فيها، كذلك تم إعادة إعمار عشرات المنازل المتهالكة سواء باعادة بناء المنزل بالكامل أو سقفه وتوصيل الكهرباء والماء النقية له فضلا عن دعم احتياجات القرى الأكثر فقرًا من الخدمات العامة بقدر الإمكان.
سلال غذائية من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان (6)
سلال غذائية من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان 
 
سلال غذائية من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان (1)
سلال غذائية من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان (1)

سلال غذائية من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان (2)
سلال غذائية من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان (2)

سلال غذائية من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان (3)
سلال غذائية من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان (3)

سلال غذائية من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان (4)
سلال غذائية من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان (4)

سلال غذائية من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان (5)
سلال غذائية من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان (5)

سلال غذائية من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان (7)
سلال غذائية من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان (7)

سلال غذائية من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان (8)
سلال غذائية من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان (8)

سلال غذائية من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان (9)
سلال غذائية من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان (9)

سلال غذائية من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان (10)
سلال غذائية من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان 

سلال غذائية من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان (12)
سلال غذائية من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان 

سلال غذائية من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان (13)
سلال غذائية من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان 

سلال غذائية من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان (14)
سلال غذائية من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان 

سلال غذائية من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان (15)
سلال غذائية من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان 

سلال غذائية من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان (16)
سلال غذائية من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان 

سلال غذائية من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان (17)
سلال غذائية من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان 

سلال غذائية من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان (18)
سلال غذائية من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان 
 

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الامارات

سلال غذائية

مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان

القرى الأكثر احتياجًا في مصر

اخبار مصر اليوم

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