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السبت، 11 مايو 2019 09:31 م
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كوريا الشمالية تنتقد الولايات المتحدة بسبب بيان حقوق الإنسان

السبت، 11 مايو 2019 08:30 م
كوريا الشمالية تنتقد الولايات المتحدة بسبب بيان حقوق الإنسان زعيم كوريا الشمالية وترامب
بيونج يانج /أ ش أ/
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نددت كوريا الشمالية، اليوم السبت، بتصريحات الولايات المتحدة الأخيرة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان فى بيونج يانج.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: "أن البيان الصحفى الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية يهدف إلى تلويث مجال حقوق الانسان فى كوريا الديمقراطية"، مضيفا أن البيان ليس سوى سفسطة مليئة بالأخطاء والأفكار التى تنبع من غرض سياسى شرير لتشويه الصورة الكريمة لبلاده.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرًا بيانًا حول قضية حقوق الإنسان فى كوريا الشمالية، وقت الاحتفال بأسبوع حرية كوريا الشمالية، الذى يصادف الأسبوع الأخير من أبريل من كل عام، ويتم استخدام هذا الحدث السنوى من قبل الناشطين الكوريين الجنوبيين والدوليين لزيادة الوعى بحالة حقوق الإنسان فى الشمال.

فى البيان، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "النظام فى كوريا الشمالية قد أخضع شعبه لانتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية"، فيما تقول كوريا الشمالية إن البيان يظهر أن الولايات المتحدة لا ترغب فى تحسين العلاقات الثنائية مع بيونج يانج ، بل "الإطاحة" بنظامها.

 


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