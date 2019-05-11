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قيادى حوثى الانسحاب الأحادى من موانئ نتيجة لرفض التحالف تنفيذ اتفاق ستوكهولم

السبت، 11 مايو 2019 04:36 ص
قيادى حوثى الانسحاب الأحادى من موانئ نتيجة لرفض التحالف تنفيذ اتفاق ستوكهولم الحوثيين
رويترز
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قال محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة الحوثي في اليمن على تويتر اليوم السبت إن الانسحاب أحادي الجانب للقوات التابعة لها من ثلاثة موانئ رئيسية "جاء نتيجة لرفض دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائهم" تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي يمهد الطريق أمام السلام.

كانت الأمم المتحدة قد ذكرت يوم الجمعة أن جماعة الحوثي وافقت على الانسحاب من جانب واحد من ثلاثة موانئ رئيسية في الفترة من 11 إلى 14 من مايو. والموانئ هي الصليف الذي يستخدم في نقل الحبوب وميناء رأس عيسى النفطي إضافة إلى الحديدة، الميناء الرئيسي في البلاد.

وقال القيادي الحوثي إن الانسحاب سيبدأ الساعة العاشرة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش).

 

 

 


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