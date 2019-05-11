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قوافل ثقافية وأمسيات وعروض فنية فى ليالى رمضان الثقافية بالوادى الجديد

السبت، 11 مايو 2019 05:30 م
قوافل ثقافية وأمسيات وعروض فنية فى ليالى رمضان الثقافية بالوادى الجديد محافظة الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلن مدير مديرية الثقافة الجماهيرية بمحافظة الوادى الجديد، المهندس صلاح حسان، اليوم السبت، عن تنفيذ قافلتين وسهرتين وأمسية وشعرية وعرض فنى ببرنامج ليالى رمضان الثقافية والذى تنظمه المديرية لأحياء شهر رمضان المعظم فى الفترة من 5- 15 رمضان المعظم.

 

وقال حسان، فى بيان أنه يتم تنظيم قافلة ثقافية تضم محاضرة بعنوان " الحوار وقبول الآخر" مع تقديم عرض لفرقة إنشاد ومسابقة ثقافية بجوائز فورية فى التاسعة من مساء اليوم فى مركز شباب قرية مرزوق بواحة بلاط، وقافلة ثانية تتضمن محاضرة بعنوان " ثقافة الحوار والاختلاف"، وتخت موسيقى، وعرض تنورة، ومسابقة ثقافية بجوائز فورية فى بيت ثقافة قرية بولاق.

 

وأضاف حسان، أن المديرية ستنظم سهرتين الأولى 8.30 مساء اليوم فى مركز شباب قرية القصر بمركز الداخلة، و الثانية فى نفس الموعد بمركز شباب قرية بغداد بمركز باريس، كما ستنظم المديرية أمسية شعرية لشعراء نادى الأدب بمركز الداخلة فى الساعة 10.30 مساء اليوم فى مركز شباب قرية مرزوق بمركز بلاط، وعرض فنى لفرقة موط التلقائية فى الساعة 8.30 مساء اليوم بمركز شباب الداخلة.


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