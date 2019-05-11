قطع المياه ببعض المناطق بالقاهرة الجديدة لمدة 12 ساعة لأعمال الصيانة

أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه نظراً لأعمال الصيانة بالمأخذ الرئيسى لمحطة المياه بمدينة العبور، الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن المناطق الآتية غدا الأحد:
أولا التجمع الأول، جميع المجاورات، مدينة الرحاب مناطق الياسمين، مناطق البنفسج، وعمارات البنفسج، مناطق الخدمات.
ثانيا التجمع الخامس، جميع الأحياء، الشويفات، الجولف وغرب وامتداد الجولف، ارابيلا وغرب ارابيلا ، الدبلوماسيين، جنوب الاكاديمية، وشرق الاكاديمية، مركز خدمات المدينة الاول والثانى
ثالثا : التجمع الثالث، مناطق إسكان الشباب محليات 3 و4 و5 و6، وذلك من الغد الساعة 2 صباحاً حتى انتهاء أعمال الصيانة الساعة 2 ظهراً.
وقال رئيس الجهاز: يوجد سيارات مياه لسد احتياجات المواطنين على الخط الساخن 15100.
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