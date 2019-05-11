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السبت، 11 مايو 2019 10:48 م
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قطع المياه ببعض المناطق بالقاهرة الجديدة لمدة 12 ساعة لأعمال الصيانة

السبت، 11 مايو 2019 10:09 م
قطع المياه ببعض المناطق بالقاهرة الجديدة لمدة 12 ساعة لأعمال الصيانة المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة
كتب أحمد حسن
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أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه نظراً لأعمال الصيانة بالمأخذ الرئيسى لمحطة المياه بمدينة العبور، الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن المناطق الآتية غدا الأحد:
 
أولا التجمع الأول، جميع المجاورات، مدينة الرحاب مناطق الياسمين، مناطق البنفسج، وعمارات البنفسج، مناطق الخدمات. 
 
ثانيا التجمع الخامس، جميع الأحياء، الشويفات، الجولف وغرب وامتداد الجولف، ارابيلا وغرب ارابيلا ، الدبلوماسيين، جنوب الاكاديمية، وشرق الاكاديمية، مركز خدمات المدينة الاول والثانى 
 
ثالثا : التجمع الثالث، مناطق إسكان الشباب محليات   3 و4 و5 و6، وذلك من الغد الساعة 2 صباحاً حتى انتهاء أعمال الصيانة الساعة 2 ظهراً.    
 
وقال رئيس الجهاز: يوجد سيارات مياه لسد احتياجات المواطنين على الخط الساخن 15100.
 
 

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