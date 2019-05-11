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قطر أكبر الخاسرين فى بورصات الخليج خلال الأسبوع المنتهى

السبت، 11 مايو 2019 12:00 ص
قطر أكبر الخاسرين فى بورصات الخليج خلال الأسبوع المنتهى بورصات الخليج
كتب هانى الحوتى
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تصدرت بورصة قطر قائمة أكبر الخاسرين ببورصات الخليج خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وذلك بعدما تراجعت بنسبة 4.7% خاسرة 453.35 نقطة لتغلق عند مستوى  10027.17 نقطة، كما تراجعت باقى بورصات الخليج بنسب متفاوتة.
 

بورصة قطر 

تراجعت بورصة قطر بنسبة 4.7% خاسرة 453.35 نقطة لتغلق عند مستوى  10027.17 نقطة، وخسر رأس المال السوقى لها 27.78 مليار ريال بنسبة انخفاض 4.74%.
 
وبلغ حجم التداول ببورصة قطر خلال أسبوع 44.1 مليون سهم بقيمة 1.12 مليار ريال.
 
 
وتراجعت كافة القطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البنوك بنبسبة 5.60%، يليه قطاع التأمين بنسبة 5.19%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 4.88%، ثم قطاع الصناعة 4.54%، ويليهم النقل 2.06%، والاتصالات والبضائع بواقع 1.59% و0.69% على التوالى.
 
وخلال الأسبوع تراجع 37 سهماً على رأسهم دلالة بنسبة 10.17%، بينما ارتفع 8 أسهم تقدمها العامة للتأمين بنسبة 2.45%، فيما استقر سهم البنك الأهلى وحيداً عند سعر الأسبوع الماضى البالغ 30 ريالاً.

 

بورصة دبى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة 3.2 % خاسراً 85.9 نقطة ليغلق عند مستوى 2672.61 نقطة، بضغوط عمليات جنى أرباح ليخسر 9.5 مليارات درهم. 
 
وتراجع ببورصة دبى، قطاع السلع بنسبة 6.3 % مع هبوط سهم دى إكس بى بالنسبة ذاتها، ثم قطاع العقارات بنسبة 5.43 % مع تراجع سهم داماك العقارية 12.1%، وتراجع أسهم إعمار مولز وإعمار للتطوير بنسبة 7.9%، وإعمار العقارية بنسبة 2.8%، وديار للتطوير 5.18 %.
 
وهبط قطاعى الاستثمار والبنوك بنسبة 2.6 و2.68 % مع انخفاض سهم دبى للاستثمار بنسبة 3.68 %، وسوق دبى المالى 2.7 %، الإمارات دبى الوطنى 3.3 %، ودبى الإسلامى 0.6 %.

 

بورصة الكويت

تباينت بورصة الكويتية، خلال الأسبوع الماضى، حيث ارتفع المؤشر العام 1.9% عند مستوى 5803.2 نقطة مقابل 5694.96 نقطة بالأسبوع الماضي، رابحاً 108.24 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول 2.89% ليغلق عند مستوى 6303.15 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.72 % ليغلق عند مستوى 4831.2 نقطة.
 
 
وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت 524.08 مليون سهم بقيمة 144.42 مليون دينار.
 

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 4% خلال آخر 6 جلسات، ليغلق أدنى مستوى 9300 نقطة الذى سجله نهاية الأسبوع الماضى.
 

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