قصة مبنى.. دار القضاء العالى.. أنشئ 1937 على الطراز الإيطالى..وكان مقر نادى الزمالك

كتبت هدى أبو بكر

مبنى قديم وعريق يرجع تاريخه إلى عام 1937 ويقع فى وسط القاهرة ، وبداخله عدد من الهيئات القضائية منها مكتب النائب العام ومحكمتى النقض والاستئناف ونقابة المحامين الفرعية بالإضافة إلى قاعات المحاكمات، أنه دار القضاء العالى أشهر وأقدم المبانى القضائية فى مصر.



دار القضاء العالى

بنى دار القضاء العالى على الطراز الإيطالى الكلاسيكى من حيث الشكل والارتفاع وحجم الغرف، ويتميز بأعمدته وصالاته الواسعة، ومبانيه العالية والفخمة التى تشبه القصور.

يحتوى المبنى على عدد قليل من قاعات المحاكم، أشهرها قاعة عبد العزيز باشا فهمى، نسبة إلى عبد العزيز فهمى، وهو قاض ومحام وسياسى وشاعر مصرى، من أعلام الحركة الوطنية المصرية، فى النصف الأول من القرن العشرين.



دار القضاء العالى1

دار القضاء العالى هو رمز للقضاء المصرى ، بنى فى عهد أول رئيس للوزراء نوبار باشا عام 1937، والذى يعد أول من أنشأ القضاء الذى عرف بالمختلط، حتى جاءت اتفاقية "مونترو"، حيث تم إلغاء القضاء المختلط.

كان مبنى دار القضاء العالى مقرا لنادى الزمالك، حيث إنه فى إطار الرغبة لتطوير وتوسيع النادى، قرر جورج مرزباخ (1876-1936) هو محامٍ بلجيكى كان رئيساً لإحدى المحاكم المختلطة بمصر وهو مؤسس نادى الزمالك المصرى سنة 1911، بنقل المقر من مقره الأول فى قصر النيل إلى مكان جديد بشارع 26 يوليو مقر دار القضاء العالى بالوقت الحالى ليكون هو المقر الجديد للنادى الذى تغير اسمه إلى "المختلط" بمقره الجديد فى عام 1913.



مبنى دار القضاء العالى

وفى نوفمبر عام 1959 انتقل الزمالك لمقره الحالى بعد مشاكل إنشائية لتتدخل الدولة وتمنحه قطعة الأرض الحالية بميت عقبة مقابل حق انتفاع رمزى وقتها

المهندس محمد كمال إسماعيل هو المهندس الذى صمم الرسوم الهندسية لمبنى دار القضاء العالى، حاصل على دكتوراه من فرنسا فى العمارة من مدرسة بوزال عام 1933، وصمم العديد من الهيئات، ومنها مصلحة التليفونات، ومجمع المصالح الحكومية الشهير بمجمع التحرير.

ويتكون دار القضاء العالى من ، محكمة النقض وهى محكمة واحدة على مستوى البلاد وانشأت فى 2 مايو 1931.

أيضا بداخل المبنى محكمة استئناف القاهرة ، وهى المحكمة الأم لمحاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 8 محاكم.

كما يوجد داخل مبنى دار القضاء العالى مقر فرعى لنقابة المحامين، يقدم عددا من الخدمات لأعضائه بصفة خاصة المترددين على المبنى.