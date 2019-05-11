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قائد الجيش اللبنانى يزور أمريكا للمشاركة فى اجتماع تقييم المساعدات العسكرية

السبت، 11 مايو 2019 06:14 م
قائد الجيش اللبنانى يزور أمريكا للمشاركة فى اجتماع تقييم المساعدات العسكرية العماد جوزاف عون قائد الجيش اللبنانى
بيروت أ ش أ
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توجه قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون، اليوم السبت، على رأس وفد من ضباط الجيش اللبنانى، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فى زيارة رسمية يشارك خلالها فى اللقاء السنوى الذى يُعقد من أجل تقييم المساعدات العسكرية الأمريكية للقوات المسلحة اللبنانية واحتياجاتها المستقبلية.

وأوضح الجيش اللبناني، أن قائد الجيش سيلتقى خلال الزيارة عددا من المسئولين الأمريكيين المكلفين بملف برنامج المساعدات العسكرية.

وكان قائد الجيش اللبنانى قد أجرى زيارة مماثلة إلى الولايات المتحدة فى شهر يونيو من العام الماضي، بحث خلالها مع المسئولين هناك تعزيز أوجه التنسيق بين جيشى البلدين، واستعرض النجاحات التى حققها الجيش اللبنانى فى مواجهة الجماعات الإرهابية فى المناطق الحدودية مع سوريا، كما اجتمع مع أعضاء لجنة المساعدات العسكرية والمسئولين الأمريكيين ذوى الصلة بعملية المراجعة لبرنامج المساعدات العسكرية.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الداعم الأول للجيش اللبناني، حيث تمده بأكبر كمية من الأسلحة والعتاد وأنشطة التدريب بين الدول الغربية والعربية، لتعزيز قدرات الجيش ورفع كفاءته القتالية، خاصة فى ظل الحرب ضد الإرهاب والنزاعات الإقليمية التى تحيط بلبنان.

وأكد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان فى شهر مارس الماضي، استمرار بلاده فى تقديم الدعم والمساعدات العسكرية إلى القوات المسلحة اللبنانية بوصفها "شريكا استراتيجيا فى محاربة الإرهاب".

وكثفت الولايات المتحدة على مدى الشهور الأخيرة من وتيرة المساعدات العسكرية التى تقدمها إلى الجيش اللبناني، حيث تسلم الجيش منتصف الشهر الماضى عتادا عسكريا بقيمة 15 مليون دولار على سبيل الهبة من السلطات الأمريكية، إلى جانب تسلمه فى شهر فبراير الماضى شحنة من الصواريخ الذكية المتطورة الدقيقة الموجهة بالليزر، تقدر قيمتها بأكثر من 16 مليون دولار، وتمثل مكونا رئيسيا لطائرات (سوبر توكانو) الحديثة والتى سبق للولايات المتحدة تقديمها إلى القوات الجوية اللبنانية وتستخدم فى الأغراض القتالية والاستطلاع.

وكان الجيش اللبنانى قد تسلم أيضا على مدى الشهور الماضية دفعات متتالية من آليات القتال المدرعة من طراز (برادلي) مع المكونات العائدة لها.

وسبق وأعلنت الإدارة الأمريكية التزامها الثابت والحازم بدعم الجيش اللبنانى بصفته المدافع الشرعى الوحيد عن لبنان، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة قامت منذ العام 2005، باستثمار أكثر من مليارى دولار فى شراكتها القوية مع الجيش اللبناني.

 


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