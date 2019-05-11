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فيديو.. تعرف على جهود أجهزة الأمن خلال أسبوع

السبت، 11 مايو 2019 06:37 م
فيديو.. تعرف على جهود أجهزة الأمن خلال أسبوع تعرف على جهود أجهزة الأمن خلال أسبوع
كتب محمود عبد الراضي
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اقتحمت قوات الشرطة عدداً من البؤر الإجرامية لتفكيكها وضبط الخارجين عن القانون والأسلحة غير المرخصة.

ونجحت جهود الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية فى ضبط (582) قطعة سلاح نارى، عبارة عن (رشاش – 68 بندقية آلية - 102 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" – 47 طبنجة – 364 فرد محلى الصنع –1638 طلقة مختلفة الأعيرة – 1321 قطعة سلاح أبيض– ورشة لتصنيع الأسلحة النارية) خلال أسبوع.

ولاحقت أجهزة الأمن الهاربين من أحكام وتم تنفيذ (427335) حكما قضائيا، بينها 1622حكم جناية و146372 حكم حبس و228501 حكم غرامة و50840 حكم مخالفة وتم ضبط (3) تشكيلات عصابية ضموا (10) متهمين، ارتكبوا (19) حادث سرقة متنوع.

 

فى مجال ضبط القضايا المتنوعة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط (150) قضية أحداث وضبط (8356) قضية مرافق، وتم ضبط (5) سيارات مُبلغ بسرقتها وتم كشف غموض (46) حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، إنتحال صفة، حريق عمد) تم ضبط مرتكبيها بإجمالى 59 متهما.

وفى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة 508 حالات تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (231310) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها (34681) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (299) قيادة تحت تأثير مخدر.


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