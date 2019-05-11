فريق جائزة مصر للتميز الحكومى يواصل التعريف بماهيتها فى القاهرة والسويس

كتبت ــ هبة حسام

توجه الفريق المعنى بجائزة مصر للتميز الحكومى، برئاسة محمد سامى المشرف على الجائزة خلال جولته للتعريف بماهية الجائزة إلى محافظتى القاهرة والسويس.

والتقى محمد سامى المشرف على الجائزة باللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، ليشهد عرضاً حول الخطة الاستراتيجية بالمحافظة ومدى تطابقها مع رؤية مصر 2030.

ومن جانبه، لفت سامى إلى تقدم جميع الوحدات المحلية الـ6 بالمحافظة إلى الترشح لجائزة المؤسسة المتميزة، فضلاً عن تقدم جميع المراكز التكنولوجية الخمسة بالمحافظة إلى جانب تقدم 5 أحياء وعدد من القيادات الذين تقدموا لجائزة القيادات.

وخلال زيارة فريق الجائزة إلى محافظة السويس، التقى محمد سامى بالدكتور عبد العظيم الشرقاوى رئيس جامعة السويس الذى تقدم بدوره بالشكر على مجهوداتهم.

وأشار سامى خلال اللقاء، إلى أن عملية التقييم التى تتم للمرشحين للجائزة تتم بواسطة لجنة تضم محكمين من دولتى مصر والإمارات بكل شفافية، متابعاً، أن عدد الكليات المتقدمة للترشح لجائزة المؤسسة المتميزة من جانب جامعة السويس بلغ 12 كلية، فضلاً عن التقدم لجائزتى القيادات والابتكار والإبداع، مؤكدًا على أن آخر ميعاد لاستلام ملف الترشح هو 12 مايو الجارى.

وانتقل الفريق خلال جولته إلى محافظة القاهرة ليلتقى باللواء المهندس محمد على حنفى سكرتير عام محافظة القاهرة بديوان عام المحافظة، لمتابعة موقف المحافظة والوحدات التابعة لها من الترشح لجائزة مصر للتميز الحكومى، حيث أشار "سامى" إلى أهمية الورش التدريبية لتعريف العاملين بأهمية الترشح لتلك الجائزة ومتطلبات عملية الترشح والتأهيل للفوز بها، لافتا إلى أنه تم إجراء تدريبات لحوالى 117 متدربا إلى جانب ورش العمل المكثفة التى تم عقدها لحوالى 55 متدربا إضافياً بمقر ديوان عام المحافظة.

كما تناول سامى الحديث حول أهمية تشجيع الابتكار باعتباره أحد المحاور الرئيسة فى عملية التقييم للجهات المرشحة، كما ألقى الضوء على عدد من النماذج الناجحة للمؤسسات الحكومية لتعد بمثابة مثال يحتذى به، وتابع المشرف على جائزة التميز الحكومى، أن المحافظة تقدمت بشكل جيد للترشح للجائزة بفئتيها، لافتًا إلى تقدم جميع الوحدات المحلية للمحافظة لجائزة المؤسسة المتميزة والتى بلغ عددها 39 وحدة محلية، فضلاً عن تقدم عدد 26 مركز تكنولوجى لجائزة الوحدة المتميزة إلى جانب التقدم لجائزة القيادات من رئيس إدارة مركزية ومدير عام ومدير إدارة وجائزة الابتكار والإبداع، وقد شهد اللقاء استعراضاً لآخر التطورات التى تمر بها المحافظة فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 .

ويشار إلى أن فريق جائزة التميز الحكومى كان قد استهل جولته للتعريف بالجائرة بمحافظتى بنى سويف والغربية، ليتجه بعدها إلى محافظتى الإسكندرية والقليوبية ثم إلى القاهرة فى زيارة لجامعة عين شمس ليتابع الفريق جولته متوجهاً إلى محافظة المنوفية ثم إلى جامعة القاهرة بالجيزة.

جدير بالذكر، أن جائزة مصر للتميز الحكومى تضم فئتين، هما جوائز التميز المؤسسى والتى تشمل جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة وتضم الوحدات المحلية من محافظات، مراكز، مدن، أحياء، قرى إلى جانب المؤسسات التعليمية ومنها الكليات الحكومية، وكذا جائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية وجائزة المؤسسة المتميزة فى تقديم الخدمات الذكية والفئة الآخرى هى جوائز التميز الفردى والتى تضم جائزة القيادات المتميزة من رئيس قطاع، رئيس إدارة مركزية، مدير عام، مدير إدارة، وكذا جائزة الابتكار والإبداع لأى فكرة إصلاحية أو بحث تطبيقي.