video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 11 مايو 2019 12:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

عمدة لندن: لا ينبغي أن نبسط السجادة الحمراء لترامب خلال زيارته بريطانيا

السبت، 11 مايو 2019 12:00 ص
عمدة لندن: لا ينبغي أن نبسط السجادة الحمراء لترامب خلال زيارته بريطانيا ترامب
لندن )أ ش أ(
إضافة تعليق

 قال عمدة لندن صادق خان، "إن بريطانيا لا ينبغي أن تبسط السجادة الحمراء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما لا ينبغي أن يحظى بشرف ضيافة الملكة إليزابيث"، حسبما نشرت صحيفة (الإيفننج ستاندرد) اللندنية اليوم الجمعة .

 

يأتي ذلك بعدما أُعلِن عن زيارة دولة يقوم بها ترامب إلى المملكة المتحدة في يونيو المقبل، وهو ما أثار جدلاً شديداً في الأوساط السياسية البريطانية، وقد أعلن كل من زعيم حزب العمال جيريمي كوربين، ورئيس مجلس العموم جون بيركو، وزعيم حزب الديمقراطيين الأحرار فينس كيبل، وزعيم الحزب القومي الإسكتلندي في مجلس العموم إيان بلاكفورد، أنهم لن يحضروا مأدبة ستُقام لترامب في قصر باكنجهام.

 

كما انتقد نواب عماليون الزيارة، بل إن بعضهم حاول إلغاء الزيارة بالكامل احتجاجا على آراء ترامب المثيرة للجدل، كما أعلن الآلاف اعتزامهم التظاهر في لندن ضد ترامب.

 

وقال خان، بحسب الصحيفة، "سيخبرنا التاريخ أن رئيسين اثنين حظيا بذلك الشرف، ولا أظن أن الرئيس الأمريكي من نفس طبقتهما.. من الممكن أن تكون هنالك علاقة عمل دون الدعوة لمأدبة في ضيافة الملكة".

 

واستضافت الملكة إليزابيث الرئيسين الأمريكيين السابقين جورج بوش الإبن عام 2003 وباراك أوباما عام 2011.

 

وأضاف خان أنه أيّد زعيم حزب العمال جيريمي كوربين في قراره الخاص برفض الدعوة لحضور المأدبة، موضحا أنه كان سيأخذ القرار نفسه إذا وُجهّت له الدعوة.

 

وكان خان اصطدم مع ترامب بعد أن هاجمه الأخير قائلا "إنه يقوم بمهمة فاشلة رداً على هجمات إرهابية وقعت عام 2017 في بريطانيا".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مبعوث ترامب يتهم القيادة الفلسطينية بؤاد السلام بالشرق الأوسط

بريطانيا

دونالد ترامب

لندن

الرئيس الأمريكى

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة