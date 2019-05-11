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ضبط 140 كيلو لحوم فاسدة قبل بيعها للمواطنين بالفيوم

السبت، 11 مايو 2019 12:27 م
ضبط 140 كيلو لحوم فاسدة قبل بيعها للمواطنين بالفيوم لحوم فاسدة - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى
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شنت مديرية الطب البيطرى بالفيوم حملات مكثفة على منافذ بيع اللحوم والأسواق بمختلف أنحاء المحافظة، كما تم تشديد الرقابة على منافذ دخول وخروج الماشية من وإلى المحافظة إضافة لسيارات بيع اللحوم المتنقلة.

قامت إدارة المجازر والصحة العامة بضبط 98 كجم لحوم بقرى غير صالحة للاستهلاك الآدمى، و29 كجم كبدة و13 كجم لحم مفروم غير صالحة كذلك، وتم تحرير المحاضر القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات.

كما قام مسئولو إدارة الخدمات بعمل إجراءات التأمين على 23 رأس ماشية عجول، وترقيم 334 حيوانا، واستخراج 1121 بطاقة حيوان.

كما قامت إدارة الطب الوقائى بالاستمرار فى حملات تحصين الماشية ضد مختلف الأمراض وبلغ عدد الحيوانات المحصنة من 30 مارس حتى 30 أبريل من العام الحالى إلى 157 ألفا و740 رأس ماشية ( أبقار ـ جاموس ـ ماعز ـ أغنام ـ وغيرها).

وقامت إدارة التلقيح الصناعى بإجراء عمليات التلقيح الصناعى لعدد 485 حيوانا، ومتابعة 413 حيوانا، وقامت إدارة الرعاية التناسلية بتشخيص حمل ومسببات ضعف الخصوبة لعدد 259 حيوان، وتوليد 3 حالات، وفحص وعلاج المشاكل الإنجابية لعدد 6 حالات، كما قام مسئولو مكافحة الكلاب الضالة بإعدام 90 كلباً ضالاً، وقامت إدارة الأمراض المشتركة بالاختبارات الدورية لمرض البروسيلا لعدد 342 حيوان، وإجراء اختبارات الدرن لعدد 240 رأس ماشية ( أبقار (

وقامت إدارة الرعاية والعلاج بالكشف على 2401 رأس أبقار وجاموس وأغنام، وعلاج عدد 26 حيوانا منزليا، وقامت إدارة الدواجن بعلاج 2960 طائر، وعمل 3 معاينة مزارع، وفحص ما قبل البيع للدواجن لعدد 3 مزرعة، واستخراج 13 تصريح نقل طيور، وتحصين 10 آلاف طائر، كما تم متابعة وفحص أسواق الصوفى بالفيوم والسبت بسنورس للتأكد من سلامة الطيور المتداولة بها، وتم ترخيص مصنع لإضافات الأعلاف بالمدجينة الصناعية بكوم أوشيم.

وقامت إدارة الإرشاد بعمل العديد من حملات التوعية والإرشاد للمواطنين المهتمين بتربية الماشية والطيور بلغت 13 ندوة، لتعريفهم بأهمية الحملات القومية للتحصين وأفضل الوسائل لتمسين وتربية الماشية، وتم تنظيم ندوات توعوية لتوضيح أهمية تحصين وتسجيل وترقيم الماشية غير المرقمة.


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