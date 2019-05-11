ضبط مستريح جديد بسوهاج استولى على مليون جنيه من ضحاياه

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالاستيلاء على أكثر من مليون جنيه من 3 أشخاص بدعوى توظيفها مقابل أرباح شهرية.
وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من 3 أشخاص بمحافظة سوهاج .. بقيام أحد الأشخاص " مقيم دائرة مركز شرطة سوهاج "بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها (1,125,000) مليون ومائة خمسة عشرون ألف جنيه ، لتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح سنوية.. إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون .
ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، كما أضافت التحريات عن وجود ضحايا آخرينلم يتقدموا ببلاغات أملاً فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم .
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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