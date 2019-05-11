ضبط مستريح جديد بسوهاج استولى على مليون جنيه من ضحاياه

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالاستيلاء على أكثر من مليون جنيه من 3 أشخاص بدعوى توظيفها مقابل أرباح شهرية.

وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من 3 أشخاص بمحافظة سوهاج .. بقيام أحد الأشخاص " مقيم دائرة مركز شرطة سوهاج "بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها (1,125,000) مليون ومائة خمسة عشرون ألف جنيه ، لتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح سنوية.. إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون .

ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، كما أضافت التحريات عن وجود ضحايا آخرينلم يتقدموا ببلاغات أملاً فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.