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ضبط متهم جمع مليون ريال سعودى من مدخرات المصريين بالخارج للاتجار بها

السبت، 11 مايو 2019 11:50 ص
ضبط متهم جمع مليون ريال سعودى من مدخرات المصريين بالخارج للاتجار بها أموال - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

جاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأكدت التحريات والمعلومات قيام صاحب محل لبيع الأقمشة ومقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية باستخدام حسابه البنكى فى تلقى العديد من التحويلات المالية والاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون.. وذلك من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج.

وباستدعاء ومناقشة المتهم اعترف بصحة ما ورد من معلومات، مؤكداً تلقيه مبالغ مالية مُحولة إليه من بعض المصريين العاملين بالخارج، حيثُ يقوم المتحرى عنه بسحب تلك المبالغ وتحويلها إلى الجنيه المصرى وتسليمها لذوى المصريين العاملين بالخارج مُقابل عمولة يتحصل عليها.

وبالفحص تبين أن حجم تعاملات المتحرى عنه خلال العامين الماضيين بلغت نحو (مليون ريال سعودى) ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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