ضبط تاجر هيروين بمنطقة السحر والجمال بحوزته مخدرات وسلاح

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال، وبحوزته كمية من المواد المخدرة وسلاح نارى.

أسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال)، عن ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية - سبق إتهامه فى قضية مخدرات ) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وبخاصة مخدر الهيروين، متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى وحيازته لأسلحة نارية لحماية تجارته غير المشروعة، وذلك حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات بطريق بلبيس/ العاشر دائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان وبحوزته ( 200 جرام من مخدر الهيروين، فرد خرطوش وطلقتين خرطوش من ذات العيار، مبلغ مالى قدره 1335 جنيه، ميزان حساس، هاتف محمول).

بمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والميزان للتجزئة والسلاح للدفاع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.