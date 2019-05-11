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ضبط تاجر عملة فى الدقهلية بلغ حجم تعاملاته 2 مليون جنيه

السبت، 11 مايو 2019 11:35 ص
ضبط تاجر عملة فى الدقهلية بلغ حجم تعاملاته 2 مليون جنيه عملات-أرشييفية
كتب محمود عبد الراضى
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نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

جاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال شراء العملات الأجنبية "الريال السعودى" من المواطنين واستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية، مستفيداً من فارق سعر العملة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وباستدعاء المتحرى عنه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى 2 مليون جنيه مصرى، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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