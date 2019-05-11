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صور.. وزارة الثقافة الإماراتية تنظم جلسة حوارية خلال فعاليات بينالى البندقية

السبت، 11 مايو 2019 07:55 م
صور.. وزارة الثقافة الإماراتية تنظم جلسة حوارية خلال فعاليات بينالى البندقية جلسة حوارية فى معرض بينالى
كتب محمد عبد العظيم
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أطلقت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة فى دولة الإمارات العربية، ضمن مباردة البردة كتابا وذلك خلال فعاليات بينالى البندقية، حيث نظمت الوزارة بحضور نورة الكعبى، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة جلسة حوارية لمناقشة بعض الأعمال المعروضة.

جلسة حوارية من فعاليات بينالى البندقية
جلسة حوارية من فعاليات بينالى البندقية

وقالت صفحة وزارة الثقافة الإماراتية: "أطلقنا ضمن مبادرة البردة كتاباً فى بينالى البندقية وجلسة حوارية ناقشت أعمال الفنانتين أنيلا قيوم وسهند هيمسيان وأعمالهم التى تعكس التقاطع بين العناصر الحديثة والتقليدية".

أحد المشاركين فى الجلسة الحوارية بينالى البندقية
أحد المشاركين فى الجلسة الحوارية بينالى البندقية
 
جانب من المشاركات فى فعاليات وزارة الثقافة الإماراتية
جانب من المشاركات فى فعاليات وزارة الثقافة الإماراتية

ويستضيف جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، فى المعرض الدولى للفنون فى بينالى البندقية، العمل الفنى "عبور" وهو من إعداد الشاعرة والمخرجة الإماراتية نجوم الغانم.

وزيرة الثقافة الإماراتية تشارك فى فعاليات بينالى البندقية
وزيرة الثقافة الإماراتية تشارك فى فعاليات بينالى البندقية

وكانت هيئة الثقافة والفنون فى دبى، قد أعلنت عن حضورها حفل افتتاح الجناح الوطنى للإمارات، إلى جانب وفد دولة الإمارات المشارك فى الدورة الـ58 للمعرض الدولى للفنون فى بينالى البندقية، الذى تنطلق تستمر فعالياته حتى 24 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 80 جناحاً وطنياً، تحت شعار "لتحيوا فى أزمنة مثيرة للاهتمام"، وقالت هالة بدرى مدير عام دبى للثقافة، إن هذه المشاركة تعتبر نقطة انطلاق حقيقية نحو مشاركات دولية فاعلة، تؤسس لمشهد ثقافى فنى للدولة على المستوى العالمى، وتنطلق منه نحو صناعات إبداعية، تواكب رؤية الدولة، وتوافق توجهات قيادتها الحكيمة.

ويضم البينالى مجموعة من الفنانين الذين ينتمون إلى كافة المدارس والاتجاهات الفنية العالمية، ويمثل مصر خلاله وفدا فنيا يضم الفنان الكبير أحمد شيحا (قوميسيراً)، وإسلام عبد الله وأحمد عبد الكريم لتنفيذ العمل الفنى المشارك بعنوان "خنوم.. راوي عبر العصور" بمتابعة من الدكتورة جيهان زكي رئيس الأكاديمية المصرية بروما، حيث أن العمل مستلهم من قصة أحد الألهة الفرعونية التى تحمل هذا الاسم وتم تصويره على شكل كبش يقوم بحراسة منابع النيل، حيث يأتى من الماضى السحيق ليحكى مشاهداته وانطباعاته عن جوهر الأزمنة الغابرة ويستحضر الشعور بأوقاتها التى تميزت بالعديد من الفضائل.


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