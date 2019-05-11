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صور.. نائب محافظ الأقصر يتفقد المشروعات ورصف الطرق والأسواق الجديدة بـ3 مدن

السبت، 11 مايو 2019 05:28 م
صور.. نائب محافظ الأقصر يتفقد المشروعات ورصف الطرق والأسواق الجديدة بـ3 مدن جانب من الجولة
الأقصر - أحمد مرعى
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قاد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، جولة خلال نهار رمضان برفقة المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة ومستشار المحافظ للمشروعات، وشملت الجولة تفقد ثلاث مدن بمحافظة الأقصر لمتابعة انتظام عمل الأجهزة المحلية والتنفيذية فى المدن والقري.

 

بدأت جولة نائب المحافظ بتفقد السوق الحضرى بالقرب من منطقة ابو الجود برفقة حاتم جابر نائب رئيس مدينة الأقصر حيث تابع عبد القادر أعمال تسكين بائعى الخضروات والفاكهة الذين قاموا باستئجار عدد من الباكيات لممارسة نشاطهم التجارى بشكل قانونى داخل السوق والتقى عدد من البائعين للتعرف على مطالبهم، كما تفقد منطقة شارع مدرسة الصنايع والذى تم إخلائه من الباعة الجائلين وتجول بمسار مرور سيارات السيرفيس ووجه بعدم عودة حالات الإشغالات والتعدى داخل السوق مرة أخرى مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين .

 

واستأنف نائب المحافظ جولته بالتوجه إلى مدينة الطود، حيث زار منطقة منشية النوبة وقام بجولة داخل شوارعها لمتابعة خطة رصف الطرق ووجه بضغط الجدول الزمنى الخاص بمشروع الصرف الصحى بمدينة الطود، كما استمع لشرح مفصل من العميد محمد عياد رئيس مدينة الطود حول خطة تطوير المدينة وتزيينها وانهاء المشروعات التنموية بها .

 

وواصل نائب جولته التى استمرت لنحو 5 ساعات متواصلة بمتابعة انتظام عمل الأجهزة التنفيذية بمدينة القرنة حيث تفقد مدخل المدينة وبوابتها وطريق القرنة الرئيسى والمسار السياحى، وذلك برفقة نائبى رئيس المدينة حجازى النحاس ومصطفى جبريل .

 

وشدد نائب المحافظ على ضرورة تهيئة طريق المسار السياحى وتزيينه كونه احد اهم شوارع القرنة، كما وجه بإزالة أية مخلفات أو تجمعات للأتربة والقمامة واوصى بالاهتمام بتشجير المنطقة للحفاظ على المظهر الجمالى للطريق ومراعاة الإبعاد الفنية فى الجداريات التى تم تصميمها على جانبى الطريق، بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ إتاحات وممرات لتسهيل مرور ذوى الاحتياجات الخاصة وعبورهم للطريق.

 

واختتم عبد القادر جولته بتفقد مركز الضبعية المتميز للخدمات الصحية للأم والطفل وتابع انتظام العمل بالمركز وتوافر الأدوية والأمصال، مشددا على ضرورة تواجد الأطباء والموظفين لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية الملائمة للمرضى.

 
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