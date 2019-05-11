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صور.. محافظ البحيرة يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية بدمنهور

السبت، 11 مايو 2019 11:32 ص
صور.. محافظ البحيرة يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية بدمنهور خلال تفقد اللجان
البحيرة - ناصر جودة
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تفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، لجان مدارس الشهيد احمد عفت الاعدادية بنات والجمهورية الاعدادية بنات، والملك فيصل الاعدادية بنين والحديثة الاعدادية العامة بنات بدمنهور .

 

ووجه محافظ البحيرة،  بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والمراقبين والحفاظ على نظافة المدارس من الداخل والخارج ومراعاة التهوية والإضاءة الجيدة وتجهيز حجرة للإسعافات الأولية بكل لجنة امتحانات يتوافر بها طبيب أو ممرضة.

 

من جانبه أكد محمد سعد  وكيل وزارة التربية التعليم، أن اجمالى عدد طلاب الشهادة الإعدادية المتقدمين لأداء الامتحان يبلغ 90 ألفا و236  طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات أمام 565 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثمان عشر بنطاق المحافظة، مشيرا الى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل مع أي مشكلة تطرأ وحلها فورًا .

 

الجدير بالذكر ان الطلاب يؤدون الامتحان اليوم فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، ويؤدون الامتحان غدا فى مادتى الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية ويوم الاثنين فى مادة العلوم والثلاثاء فى الهندسة، والأربعاء فى مادتى الجبر والكمبيوتر، وتكنولوجيا المعلومات، ويؤدون الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية يوم الخميس القادم وهو آخر يوم من أيام الامتحانات .

 

 
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