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صور.. رئيس وزراء فيتنام يستقبل نظيره النيبالى بعرض عسكرى لقوات حرس الشرف

السبت، 11 مايو 2019 06:00 ص
صور.. رئيس وزراء فيتنام يستقبل نظيره النيبالى بعرض عسكرى لقوات حرس الشرف مراسم الاستقبال
كتب : أحمد علوى
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رحب رئيس الوزراء الفيتنامى نجوين شوان فوك بنظيره النيبالى، واستقبله فى مراسم رسمية فى القصر الرئاسى فى العاصمة هانوى.
 
والتقطت العديد من الصور للمسئولين خلال تواجدهم معا فى ساحة القصر، وأشارت وكالة انباء رويترز ان لقائهما داخل القصر غير مصور، ولم يسمح لأحد الوصول إلى الداخل.
 
وشمل الاستقبال عرض عسكرى ضخم لقوات الجيش الفيتنامى وقوات حرس الشرف.
 
وكان بصحبة رئيس الوزراء النيبالى زوجته راديكا شاكيا، والتقطا صور مع نظيره الفيتنامي فوك وزوجته ثو في القصر الرئاسى في هانوى.
 
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