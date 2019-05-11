صحيفة أمريكية: البنتاجون يعزز دفاعاته فى الخليج استعدادا لمواجهة إيران

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، الأمريكية، إن الولايات المتحدة تواصل تعزيز دفاعاتها فى منطقة الخليج، استعدادا لأى مواجهة مع إيران مع تصاعد التوتر بينهما فى الأيام القليلة الماضية.
وأفادت الصحيفة، بحسب موقعها الإلكترونى، اليوم السبت، أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، تخطط لنشر صواريخ باتريوت فى منطقة الخليج العربى، كما سوف تعزز وجودها البحرى ردا على التهديدات المتزايدة من إيران، بحسب ما أعلنه البنتاجون قبل ساعات.
وأشارت إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية لم تقل متى وأين سيتم نشر البطاريات المضادة للصواريخ، لأسباب أمنية تتعلق بعملية التشغيل. وسيحل النظام بديلا واحد من أربعة بطاريات مضادة للصواريخ كان تم نشرها فى المنطقة، لكن أزيل العام الماضى.
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مصري وطني .ضد الكلاب الضالة المرتزقة اعداء الوطن العربي و الاسلام
عقبال خنازير و كلاب الشيطان البنا الماسوني ( الساعاتي سابقا ) اليهودي المغربي الاصل
هؤلاء كلاب اهل النار الضالة المرتزقة الملاعين كلاب الشيطان الخميني و خنازير و كلاب اخوان بني صهيون اتبعو تعاليم اسيادهم العصابة الصهيوانجلوامريكية ضد الوطن العربي و الاسلام من اجل السلطة و المال و ميعرفوش ان لا صداقة دائمة مع هذه العصابة الشيطانية الصهيوانجلوامريكية مؤسس كل الجماعات و الفرق الارهابية في العالم تحت اسم الاسلام مستغلية الفكر الشيطانية الماسونية الغاية تبرر الوسيلة .. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بين ايديهم سالمين اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وحرر الوطن العربي من الخائنين .. امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين امـــــــــــــــــــــــــــــــــــين