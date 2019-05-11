صحة البحر الأحمر تعلن عن وصول قافلة طبية بمستشفي الغردقة من اساتذة جامعة الزقازيق

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن وصول قافلة طبية من أساتذة جامعة الزقازيق اليوم السبت لمستشفي الغردقة العام، ومن المقرر ان تستمر حتي الخميس المقبل.

واضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر في بيان له أن القافلة تضم عدة تخصصات منها جراحة الأورام، الجراحة العامة، والمناظير ،جراحة المسالك البولية، أمراض الكلى، التخدير والعناية المركزة ،الأشعة التشخيصية

وعلاج الأورام.

وذكر أن وصول القافلة جاء بناءا للبرتوكول الموقع بين مديرية الصحة بالبحر الأحمر وكلية الطب جامعة الزقازيق.