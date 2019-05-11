سقوط 4 متهمين بحوزتهم مخدرات بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات من الحشيش و البانجو والهيروين والأقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم " شاذلى .س.م"61 عام عاطل مقيم دائرة مركز فايد بحوزته 600 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "احمد.ع.ال" 25 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 100جرام وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 20 جرام وهاتف محمول والمتهم "احمد.ف.م"27 عام عاطل مقيم دائرة مركز التل الكبير بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 20 جرام مبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "ابراهيم.ش.م"41 عام عاطل مقيم دائرة مركز ابوصوير بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.