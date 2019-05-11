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سقوط عاطل وبحوزته كمية من المواد المخدرة فى الغربية

السبت، 11 مايو 2019 12:31 م
سقوط عاطل وبحوزته كمية من المواد المخدرة فى الغربية بانجو - أرشيفية
الغربية - محمد طارق
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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية، من إلقاء القبض على عاطل وبحوزته كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائه، خلال حملة أمنية بنطاق القسم .

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطاراً من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد بتمكن الرائد يوسف الجندى رئيس مباحث قسم شرطة أول طنطا والقوة المرافقة له من ضبط "أ ك ا" وشهرته "أبو زيد" وبحوزته 8 لفافات كبيرة من نبات البانجو، 32 قطعة حشيش كبيرة الحجم. 

تم نقل المتهم لديوان القسم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة.

 

 


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