سقوط سيارة ومصرع طفلة فى كفر شكر بالقليوبية

القليوبية - نيفين طه

لقيت طفلة مصرعها إثر سقوط سيارة بمصرف بمدينة كفر شكر كان تستقلها برفقه والدها، تم التحفظ على الجثة بالمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى نبيل عدلى، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، إخطارا بوجود حادث تصادم ومصرع طفلة، وانتقل على الفور العميد أحمد صبيح وكيل إدارة المرور، وبالفحص تبين سقوط سيارة ربع نقل فى مصرف كفر شكر تحمل رقم السيارة 4715 د ى ط، ولقيت الطفلة "يارا ح. م" من تلا محافظة الدقهلية مصرعها أثناء استقلال السيارة رفقه والدها، تم نقل الجثة للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق.