سفير روسيا بلبنان: موسكو تسعى لإيجاد الحلول السلمية للنزاعات بالشرق الأوسط

بيروت أ ش أ

أكد السفير الروسى لدى لبنان ألكسندر زاسيبكين ، سعى موسكو لإيجاد الحلول السلمية للنزاعات فى منطقة الشرق الأوسط وإعادة الاستقرار لتلك المنطقة.

وقال زاسيبكين، فى مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم السبت، إن "روسيا تسعى لإيجاد حلول سياسية سلمية لكافة النزاعات، وانتقال المنطقة من حالة الأزمة إلى حالة الاستقرار والأمن".

وحول إعلان إيران تخفيض بعض من التزاماتها الواردة فى الاتفاق بشأن برنامجها النووى كرد على توقيع الولايات المتحدة عقوبات جديدة عليها، قال زاسيبكين "إننا نريد تنفيذ الاتفاق النووي، المشكلة الأساسية فى الجانب الأمريكى الذى خرج من الاتفاق".