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السبت، 11 مايو 2019 12:15 م
خالد صلاح
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سعر الريال السعودى اليوم السبت 11-5-2019

السبت، 11 مايو 2019 11:44 ص
سعر الريال السعودى اليوم السبت 11-5-2019 الريال السعودى _ أرشيفية
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استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت 11-5-2019، حيث سجل سعر الريال عند 4.55 جنيه للشراء، و4.58 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

جاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.55 جنيه للشراء

4.58 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.55 جنيه للشراء

4.58 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.55 جنيه للشراء

4.58 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.48  جنيه للشراء

4.62  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.52 جنيه للشراء

4.58 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.53 جنيه للشراء

4.58 جنيه للبيع


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