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سريلانكا تفرض ضوابط على المساجد بعد تفجيرات عيد الفصح

السبت، 11 مايو 2019 05:00 ص
سريلانكا تفرض ضوابط على المساجد بعد تفجيرات عيد الفصح احداث سريلانكا
/أ ش أ/
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طلبت حكومة سريلانكا، الجمعة، من المساجد تسليمها نسخا من الخطب وإثبات حزمها تجاه المتطرفين دينيا، وذلك بعد التفجيرات الإرهابية التي نُفِذت في عيد الفصح وأسفرت عن سقوط أكثر من 258 قتيلا، التي اتهم المسؤولون في سريلانكا "جماعة التوحيد الوطنية" المتشددة بتنفيذها.
وأعلنت وزارة الشؤون الدينية السريلانكية - في بيان نقلته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - "نظرًا للوضع في البلاد، تأمر الوزارة جميع مسؤولي المساجد بعدم التصريح بأي تجمع يروج للكراهية والتطرف بأي طريقة، أو المشاركة فيه"، مشددة على كل المساجد أن تبدأ بتسليم نسخ من الخطب التي تذاع فيها.
فيما ذكرت الشرطة أن 56 مشتبها بهم هم حاليا قيد التوقيف، مؤكدة أن جميع أعضاء الخلية المسؤولة عن اعتداءات الفصح قد قُتِلوا أو أوقفوا، لكن لا يزال من المحتمل وقوع هجمات أخرى.

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