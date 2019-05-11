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سرقة ملفات طلاب وأوراق إجابة وجهاز كمبيوتر من معهد شندويل الأزهرى بسوهاج

السبت، 11 مايو 2019 12:46 ص
سرقة ملفات طلاب وأوراق إجابة وجهاز كمبيوتر من معهد شندويل الأزهرى بسوهاج سرقة ملفات طلاب - لأرشيفيه
سوهاج - محمود مقبول
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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج والإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية جهودهما، من أجل كشف غموض قيام مجهول بكسر أبواب غرفة الكنترول وغرفة شئون الطلاب وغرفة شيخ المعهد بمعهد شندويل البلد الإعدادى الأزهرى، واختفاء ملفات الطلاب وأوراق الإجابة الخاصة بطلاب الصف الأول والثانى الثانوى، والتى قاموا بأداء الامتحان بها فى الأيام الماضية.

 

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ للواء هشام الشافعى، مدير أمن سوهاج، يفيد بتعرض معهد شندويل البلد الإعدادى الثانوى لعملية سرقة ولم يتم تحديد الجانى حتى كتابة تلك السطور.

 

وبالفحص تبين تقدم منطقة سوهاج الأزهرية ببلاغ إلى مركز شرطة المراغة أفادت فيه بتعرض معهد شندويل البلد الإعدادى الثانوى للسرقة، حيث أفاد العامل المكلف بنوباتجية الحراسة أنه فور عودته من أداء الصلاة تلاحظ له حدوث كسر بغرفة حجرة شيخ المعهد وغرفة الكنترول وغرفة شئون الطلاب بالمعهد.

 

وتبين من خلال المعاينة المبدئية من قبل الأجهزة الأمنية أن الواقعة تمت عن طريق كسر الأبواب الثلاثة، وأن المسروقات تضمنت جهاز حاسب آلى والملفات الخاصة بقيد الطلاب بالصفوف الأول والثانى والثالث الثانوى، بالإضافة إلى سرقة كراسات الإجابة لبعض المواد التى أدى بها الطلاب الامتحان فى الأيام الماضية .

 

تم حصر المسروقات بالكامل وتجرى الآن عملية استجواب لكل من تحوم حولهم الشبهات لاتكاب الواقعة، وجار تنشيط المصادر للتوصل لمرتكبى الواقعة.

 

وعلى جانب آخر أكد مصدر مسئول بالأزهر أن الأوراق الخاصة بإجابات الطلاب والتى تعرضت للسرقة كلها تم رصد نتيجتها على الكمبيوتر، وأن السارق حصل على أوراق عديمة الفائدة، لأن النتيجة الخاصة بها مدرجة.

 

وأضاف المصدر أن اليوم السبت هناك لجنة مشكلة من الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية برئاسة الشئون القانونية سوف تتوجه للمعهد للتحقيق فى الواقعة.


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