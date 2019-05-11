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زعيم المعارضة الفنزويلى: جميع الخيارات مطروحة على الطاولة للإطاحة بمادورو

السبت، 11 مايو 2019 10:05 م
زعيم المعارضة الفنزويلى: جميع الخيارات مطروحة على الطاولة للإطاحة بمادورو خوان جويدو زعيم المعارضة الفنزويلى
كاراكاس /أ ش أ/
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أكد زعيم المعارضة الفنزويلى خوان جويدو، أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن جويدو كشف - فى تصريحات صحفية - أنه أصدر تعليمات إلى السفير الفنزويلى فى واشنطن كارلوس فيشيو بفتح اتصالات مباشرة مع واشنطن بغرض التنسيق مع الجيش الأمريكى وإقامة علاقات فورية معه.

وكان كريج فوللر أدميرال البحرية الأمريكية قد أعلن - فى وقت سابق من هذا الاسبوع - أنه سوف يلتقى - حال دعوته - مع جويدو من أجل مناقشة دور القوات المسلحة الفنزويلية فى المستقبل .

 


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