رصف شارع قنال السويس استعدادا لاستضافة كأس الأمم الإفريقية بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تجرى الأجهزة التنفيذية بحى وسط الإسكندرية أعمال رصف شارع قنال السويس من منزل كوبرى قنال السويس حتى النفق فى اتجاه الكورنيش، ومن مخرج وابور المياه من شارع قنال السويس، و ذلك فى اطار رفع كفاءة شارع قنال السويس، استعدادا لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية .

يأتى ذلك فى إطار توجيهات محافظ الاسكندرية بسرعة الإنتهاء من تنفيذ جميع أعمال رفع كفاءة الطرق استعدادا لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية، وللمساهمة فى تحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية ،وتسهيل حركة النقل والمواصلات، ورفع المعاناه عن المواطنين.

على جانب آخر، جهاز النظافة بحى وسط برفع 12 طن مخلفات أشجار من حديقة الشلالات البحرية، 4 اطنان مخلفات متنوعة من حديقة بيرم التونسى بكورنيش الشاطبى استعدادا لفاعليات ليالى رمضان التى تقام بالحديقة غدا، حيث تم رفع، 4 أطنان مخلفات أتربة ورديم من شارع محمد وجيه بوابور المياه، ،و4 أطنان مخلفات رصف من شارع قنال السويس لفتح الشارع للمارة والمرور.