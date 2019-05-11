video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 11 مايو 2019 03:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رفع 24 طن مخلفات وسط الإسكندرية..

رصف شارع قنال السويس استعدادا لاستضافة كأس الأمم الإفريقية بالإسكندرية

السبت، 11 مايو 2019 02:27 م
رصف شارع قنال السويس استعدادا لاستضافة كأس الأمم الإفريقية بالإسكندرية أعمال نظافة
الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

تجرى الأجهزة التنفيذية بحى وسط الإسكندرية أعمال رصف شارع قنال السويس من منزل كوبرى قنال السويس حتى النفق فى اتجاه الكورنيش، ومن مخرج وابور المياه من شارع قنال السويس، و ذلك فى اطار رفع كفاءة شارع قنال السويس، استعدادا لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية .

يأتى ذلك فى إطار  توجيهات محافظ الاسكندرية بسرعة الإنتهاء من تنفيذ جميع أعمال رفع كفاءة الطرق استعدادا لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية، وللمساهمة فى تحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية ،وتسهيل حركة النقل والمواصلات، ورفع المعاناه عن المواطنين.

على جانب آخر، جهاز النظافة بحى وسط برفع 12 طن مخلفات أشجار من حديقة الشلالات البحرية، 4 اطنان مخلفات متنوعة من حديقة بيرم التونسى بكورنيش الشاطبى استعدادا لفاعليات ليالى رمضان التى تقام بالحديقة غدا، حيث تم رفع، 4 أطنان مخلفات أتربة ورديم من شارع محمد وجيه بوابور المياه، ،و4 أطنان مخلفات رصف من شارع قنال السويس لفتح الشارع للمارة والمرور.

 

 

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نبيل دونجا فى قائمة المنتخب النهائية استعدادًا لأمم أفريقيا

بناء غرفة خاصة لإحماء المنتخبات فى استاد القاهرة استعدادا لأمم افريقيا

سوبر كورة.. 20 لاعباً فى القائمة النهائية للمنتخب بأمم إفريقيا.. تعرف عليهم

مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

أخبار المحافظات

اخبار المحافظات

اخبار الاسكندرية

شارع قنال السويس

كأس الامم الافريقية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة