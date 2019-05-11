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السبت، 11 مايو 2019 11:01 م
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راكبة أمريكية تحاول فتح باب طائرة ركاب بالقوة خلال رحلة داخلية

السبت، 11 مايو 2019 10:56 م
راكبة أمريكية تحاول فتح باب طائرة ركاب بالقوة خلال رحلة داخلية طائره ركاب _ صورة أرشيفية
واشنطن أ ش أ
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تعرضت طائرة ركاب أمريكية اليوم لحادث طارئ، حيث حاولت إحدى السيدات فتح الباب الأمامى عنوة أثناء تحليق الطائرة فى الجو فى طريقها إلى مطار "لاجورديا" الأمريكى.

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن السيدة بدأت فى الصراخ محاولة فتح باب الطائرة، غير أن محاولاتها باءت بالفشل نظرا لأن تصميم الأبواب تم بطريقة تمنع فتحها أثناء التحليق.

وأشارت الشبكة إلى أن قائد الطائرة أعلن حالة الطوارئ، غير أن والد الراكبة تمكن بالتعاون مع الطاقم من السيطرة عليها، حيث يبدو أنها تعانى من مشكلات عقلية، وتم إرسالها إلى المستشفى، فيما تمكنت الطائرة من استكمال رحلتها .

 


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