رئيس مركز الفرافرة: تنفيذ 4 مشروعات صرف صحى ومياه شرب بالمركز والقرى التابعة له

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الفحام، رئيس الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، عن تنفيذ 4 مشروعات مياه شرب وصرف صحى لخدمة سكان المركز وقراه.

وأكد الفحام أنه تم وضع حجر أساس مشروع صرف صحى بقرية الكفاح، وقرية عثمان بن عفان، وتنفيذ مشروع محطة مياه شرب بقرية الشيخ مرزوق بتكلفة 6 ملايين جنيه، وبقدرة 150 متر مكعب/ ساعة، ومحطة مياه شرب لقرية الخير والنماء بتكلفة 10 ملايين جنية وتضخ بطاقة 2500 م3 / اليوم ودخلت محطتا مياه الشرب الخدمة بالفعل، وتأتى المحطتان ضمن مشروعات الهيئة التى تغطى قرى المركز والتى بلغ عددها 5 محطات مياه، بالإضافة إلى استكمال شبكات صرف صحى المدينة وإقامة غابة شجرية وذلك بتكلفة إجمالية 115 مليون جنيه.

وأضاف رئيس مركز الفرافرة أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بدأت تنفيذ مشروعى الصرف الصحى بقريتى الكفاح وعثمان بن عفان، ليدخلان الخدمة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأشار الفحام إلى تجهيز ميدان الشهداء بمدينة الفرافرة بمقاعد ومظلات وسلالم تركيب مطبات صناعى لخفض سرعة السيارات المارة للحفاظ على أرواح الأطفال مرتادى الميدان، حيث جرى الانتهاء من مشروع ميدان الشهداء بتكلفة 600 ألف جنيه، ليعكس لمسة جمالية للمدينة.