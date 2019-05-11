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رئيس فنزويلا: المدير السابق للمخابرات فى بيرو المُنسق الرئيسى لمحاولة الانقلاب

السبت، 11 مايو 2019 11:30 م
رئيس فنزويلا: المدير السابق للمخابرات فى بيرو المُنسق الرئيسى لمحاولة الانقلاب نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلى
كراكاس /أ ش أ/
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ذكرت وكالة أنباء (برنسا لاتينا) الكوبية، اليوم السبت، أن السلطات الفنزويلية ما زالت تواصل التحقيقات فى محاولة الانقلاب الأخيرة التى تشير تقارير إلى أن الولايات المتحدة تقف وراءها.

ونسبت الوكالة، المعنية بتغطية الأخبار فى منطقة أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى، إلى الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو قوله إن التحقيقات كشفت عن وجود صلة بين مانويل ريكاردو كريستوفر فيجورا المدير السابق لجهاز المخابرات الوطنية فى بيرو ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

وأشار مادورو إلى الجنرال بوصفه المُنسق الرئيسى لمحاولة زعزعة الاستقرار التى تم إحباطها يوم 30 أبريل، وقادها كذلك خوان جوايدو الذى تعترف به واشنطن وحلفاؤها رئيسا مؤقتا لفنزويلا وليوبولدو لوبيز المعارض الهارب المُتحصن الآن بالسفارة الإسبانية.

 


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