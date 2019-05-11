رئيس شركة إيطالية: مصر البوابة الاستثمارية للشرق الأوسط وأفريقيا

كتب زكى القاضى

زار سيرجيو فيوراني رئيس مجلس إدارة شركة Unical الإيطالية والوفد المرافق له، عددا من شركات الإنتاج الحربى للاطلاع على الإمكانيات التكنولوجية والفنية والتصنيعية بها على أرض الواقع.

بدأ الوفد زياراته، بتفقد شركتيّ المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربي) وحلوان للأجهزة المنزلية (مصنع 360 الحربي).

خلال الزيارة، تم بحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون بين شركات الإنتاج الحربي وشركةUnical الايطالية فى مجالات متعددة على رأسها التعاون في إنتاج الغلايات Boilers، كما تم التأكيد على أن هناك العديد من المؤشرات التي تعكس وجود فرص واعدة لإقامة شراكة صناعية مثمرة بين الجانبين.

فيما أوضح سيرجيو فيوراني رئيس مجلس إدارة شركة Unical أن الشركة تقوم بإنتاج مجموعة متنوعة من الأجهزة المنزلية وأجهزة تجهيز الفنادق والمنشآت الكبرى ومنها الغلايات للاستخدام المنزلي والصناعي ووحدات التدفئة الأرضية وسخانات حمامات السباحة وغيرها من المنتجات التى تعمل بالغاز وبالطاقة الشمسية.

وأضاف أن الشركة تمتلك خبرة في هذا المجال تمتد لخمسين عام تقريباً، لافتا إلى أن منتجات الشركة تتميز بالجودة العالية وأسعارها المناسبة، مشيراً إلى إمكانية التعاون مع شركات الإنتاج الحربي في مجال إنتاج السخانات والغلايات المنزلية والصناعية ونقل تكنولوجيا التصنيع إلى شركات الإنتاج الحربي بالتدريج حتى تصل نسبة التصنيع المحلي منها إلى 90%.

كما أكد "سيرجيو" على رغبة الشركة في إقامة مشروعات إستثمارية فى مصر نظرا لما تشهده في الآونة الأخيرة من اصلاحات اقتصادية وتشريعية ساهمت فى توفير المناخ المناسب للاستثمار في مختلف المجالات، وأضاف أن مصر بوابة للشرق الأوسط وكذلك قارة أفريقيا خاصةً بعد توليها رئاسة الاتحاد الإفريقي للعام الجاري.