رئيس النظام والمراقبة بالثانوية الأزهرية يجتمع برؤساء لجان الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

عقد الشيخ أحمد عبد العظيم رئيس لجنة النظام والمراقبة بالشهادة الثانوية الأزهرية، والوفد المرافق له والقادم من القاهرة، اليوم السبت، اجتماعاً برؤساء لجان الشهادة الثانوية بمنطقة الأقصر الأزهرية، وذلك بقاعة الكمبيوتر التعليمي وفي حضور الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، والذي حث خلاله رؤساء اللجان على آداء دورهم كما ينبغي والالتزام بكافة الضوابط وتوفير المناخ الصحي الذي يسهم في الوصول بالامتحانات لبر الأمان وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وناقش الشيخ أحمد عبد العظيم خلال الاجتماع، القواعد المنظِّمة لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والتى من المقرر انطلاقها في يوم الأحد الموافق 26 مايو 2019م، وتَنتهي في يوم الثلاثاء 25 يونيو 2019م، وطرق توزيع "البوكليت" على الطلاب باللجان المختلفة، وحَظْر استخدام "الهاتف المحمول" نهائيًّا للطلاب ولكل القائمين على أعمال الامتحانات، عدا رئيس اللجنة ، بشرط أن يكون هاتفًا عاديًّا وبدون كاميرا، وأكّد ضرورة أن يتحمل رؤساء اللجان الأعباء والأمانة الملقاة على عاتقهم، وأن يبذلوا الجهد المطلوب منهم؛ لأنه كما يثاب المجتهد سيُعاقَب المُقَصِّر.

وتم خلال اللقاء مناقشة التعليمات الخاصة بالامتحانات، وضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط المُنَظِّمة لعملية الامتحانات بكل دِقّة، كما فَتح البابَ أمام الحضور للحوار وتم الرد على الأسئلة والاستفسارات بكل دِقّةٍ، حيث حضر الاجتماع جمالات كامل حسن مدير عام العلوم الدينية والعربية وأحمد على أحمد مديرإدارة الامتحانات بالمنطقة.