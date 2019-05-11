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رئيس التنمية الصناعية يبحث مع "الأفريقى" إنشاء منطقة زراعية صناعية متكاملة

السبت، 11 مايو 2019 07:42 م
رئيس التنمية الصناعية يبحث مع "الأفريقى" إنشاء منطقة زراعية صناعية متكاملة المهندس مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية
كتب إسلام سعيد
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استقبل المهندس مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية، وفدًا من صندوق المساعدة التقنية ببنك التنمية الأفريقى، وذلك بهدف التنسيق فى عدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة.

 

ويسعى صندوق المساعدة التقنية ببنك التنمية الأفريقى لتقديم الدعم الفنى للتنمية الصناعية، فى إطار مشروعات إعداد دراسة عن إمكانية إنشاء منطقة صناعية زراعية متكاملة فى الوادى والدلتا، والتى تستهدف سلاسل القيمة المضافة لكل من النباتات البستانية والبذور الزيتية خلال عام 2019.

 

وكذلك إعداد دراسة عن إمكانية إنشاء منطقة صناعية زراعية تستهدف تحديد أماكن لتنمية سلاسل القيمة المضافة لكل من قطاعى الألبان والدواجن خلال 2020.

 

فى سياق متصل، يمكن التعاون بين البنك الأفريقى للتنمية وهيئة التنمية الصناعية فى إعداد دراسات عن الصناعات الغذائية التكاملية بين مصر والدول الأفريقية.

 

ومن جانبه، أكد المهندس مجدى غازى رئيس التنمية الصناعية، أن الهيئة لن تتأخر عن استقدام الدعم التقنى والفنى فى أى مشروعات يحقق الصالح العام، خاصة ما يتعلق بإنشاء مناطق صناعية جديدة بما فيها المناطق الصناعية الزراعية.

 

وأشار غازى، فى تصريحات له، إلى أن تحقيق التكامل فى سلاسل القيمة المضافة فى الصناعات المختلفة، أحد أهم توجهات التنمية الصناعية فى الفترة المقبلة، لزيادة الإنتاجية وارتفاع نسب المكون المحلى. 

 

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