video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 11 مايو 2019 07:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

خطة جديدة من "الأعلى للجامعات" لتحسين التصنيف الدولى للجامعات المصرية

السبت، 11 مايو 2019 06:00 ص
خطة جديدة من "الأعلى للجامعات" لتحسين التصنيف الدولى للجامعات المصرية جامعة القاهرة
وائل ربيعى
إضافة تعليق

أعلن المجلس الأعلى للجامعات خطة مقترحة لتحسين التصنيف الدولى للجامعات المصرية، تكونت هذه الخطة من عدد من الخطوات والمتطلبات أولها متابعة خريجى الجامعة الفائزين بجائزة نوبل، وحصر الفائزين بجائزة المجال فى الرياضيات منذ إنشائها والتواصل مع خريجى الجامعة للإفادة عن أى جوائز دولية تم الفوز بها أو أى مناصب كبرى تم تقلدها، وكذلك حصر أعداد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز دولية.

وتضمنت الخطة العمل على زيادة النشر الدولى فى جميع فروع العلوم فى كبرى المجالات الدولية، والعمل على زيادة عدد استشهادات النشر الدولى فى جميع فروع العلوم فى كبرى المجلات الدولية والعمل على حصر أعداد هيئة التدريس وزيادة البرامج المشتركة مع الجامعات العالمية ذات التصنيف الدولى المتقدم، والعمل على استمرار مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى المؤتمرات العلمية الدولية الكبرى.

وتضمنت الخطوات العمل على استمرار مشاركة الطلاب فى المسابقات العلمية الدولية الكبرى وإبراز العمق التاريخى للجامعة وكلياتها وإضافة جميع نقاط القوة التاريخية والمعاصرة على موقعها الإلكترونى، مثل سنوات الإنشاء وأبرز الخريجين والدور المجتمعى والدور الثقافى وغيرها، وكذلك العمل على حصر أعداد الطلاب فى جميع المراحل، وكذلك حصر أعداد أعضاء هيئة التدريس المصريين مزدوجى الجنسية وأعداد أعضاء هيئة التدريس الأجانب الزائرين والمنتسبين وزيادة المشاركة البحثية مع الجامعات العالمية ذات التصنيف الدولى المتقدم.

وكذلك العمل على زيادة المشاركة فى المشروعات البحثية الدولية، والعمل على حصر أعداد درجات الدكتوراه الممنوحة، وكذلك تقليل حالات المد الاستثنائى لفترات التسجيل وحصر وزيادة الدخل الكلى من الصناعى والابتكار والعمل على وضع مخطط لإنشاء وإدارة الحاضنات بأنواعها "ريادة أعمال تكنولوجية وصناعية"، وكذلك أودية العلوم والعمل على زيادة التبادل والتعاون الدولى فى كل المجالات، والعمل على زيادة براءات الاختراع المسجلة باسم الجامعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأعلى للجامعات يعلن ضوابط جديدة لالتحاق الطلاب بالجامعات الأجنبية فى الخارج

فيديو.. الأعلى للجامعات يوضح المعايير الجديدة لمزاولة مهنة الطب بعد التخرج

الأعلى للجامعات: نتابع الطلاب المصريين بالسودان يوميًا منذ بدء الأحداث

خطة جديدة

المجلس الاعلى للجامعات

الجامعات المصرية

التصنيفات الدولية للجامعات

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة